Hubschrauber spielen auf der AERO 2027 eine herausragende Rolle

AERO 2023 Swiss Helicopter (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2027 wird Hubschraubern mehr Raum geben und damit an den Erfolg der AERO 2026 anknüpfen, wie der Veranstalter Fairnamic heute bestätigte.

Hubschrauber (Hubschrauber für Arbeitsflüge, Geschäftsreisen und Schulung) werden in drei miteinander verbundenen Bereichen der AERO, Europas größter Fachmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Geschäftsluftfahrt und den Flugsport, im Mittelpunkt stehen, da sich der Umfang der gesamten Veranstaltung erweitert.

Das gestiegene Interesse an der Business Aviation wird sich neben Geschäftsreiseflugzeugen und Turboprop-Maschinen auch auf Hubschrauber ausweiten. Zu den ersten Ausstellern zählen der neu gestaltete und vergrößerte Pavillon des Deutschen Hubschrauber-Verbandes (DHV) sowie Bell Textron, Inc., Robinson Helicopter Company, Hélicoptères Guimbal und die DRF Luftrettung.

„Mit rund 50 ausgestellten Geschäftsreiseflugzeugen (Flächenflugzeugen und Drehflügler) auf der AERO 2026 wurde deutlich, dass dieser Bereich der Messe nicht nur gut angenommen wurde, sondern dass Firmenhubschrauber ein ergänzender und hochgeschätzter Bestandteil der Executive Aviation sind“, sagte Tobias Bretzel, AERO-Messeleiter bei der Fairnamic GmbH. „Dies ist eine logische Erweiterung für Hubschrauber-Hersteller, Betreiber und Eigentümer, von denen viele bereits eng in den Betrieb mit Flächenflugzeugen eingebunden sind“, sagt Tobias Bretzel, der Show Director AERO bei der Fairnamic GmbH.

Mit 37.000 Messebesuchern im Jahr 2026 wurde zudem ein zusätzlicher Bereich für Hersteller von Hubschraubern geschaffen, darunter ein erweiterter Bereich, der Bell, einem Unternehmen von Textron Aviation, gewidmet ist. Die Robinson Helicopter Company wird stark vertreten sein, da sie die Veranstaltung als zentralen Treffpunkt nutzt, um ihre Händler und Servicezentren aus ganz Europa zusammenzubringen.

Im leichteren Marktsegment wird das starke Angebot an Ultraleicht- und Leichtsportflugzeugen durch UL-Hubschrauber und Gyrokopter ergänzt. Da die AERO von Anfang an dieses Marktsegment unterstützt hat, erwarten die Veranstalter, dass dieser neue Schwerpunkt eine Rekordzahl an ultraleichten Drehflüglern anziehen wird.

Die AERO 2027 findet im nächsten Jahr vom 14. Bis 17. April statt.

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