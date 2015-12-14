HondaJet ist zugelassen

HondaJet (Foto: Honda Aircraft)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem HondaJet am 8. Dezember 2015 die Musterzulassung erteilt.

Für den HondaJet ist es ein grosser Erfolg, seit mehr als zwölf Jahren arbeitet Honda Aircraft an seinem ersten Business Jet, der im hart umkämpften Markt der Entry Level Jets positioniert ist. Wenn man in der Geschichte des HondaJets noch weiter zurückgeht, dann lässt sich das Projekt bis ins Jahr 1986 verfolgen, damals entschloss sich Honda zusammen mit dem heutigen Geschäftsführer von Honda Aircraft Michimasa Fujino einen Kleinjet zu bauen. Der erste HondaJet Versuchsträger startete im Jahre 2003 zu seinem Jungfernflug. Das Flugtestprogramm mit dem neu entwickelten GE Honda HF120 Triebwerk bestritt Honda Aircraft mit vier HA-420 Prototypen, diese haben nach Angaben von Michimasa Fujino mehr als 3.000 Flugstunden hinter sich gebracht.

Die Serienfertigung wurde im Werk Greensboro bereits im Mai 2014 aufgenommen und die ersten Kundenmaschinen sollen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Im nächsten Jahr will Honda Aircraft die Produktion kontinuierlich auf drei bis vier Maschinen im Monat hochfahren. Für die Schulung der Piloten steht im Honda Training Center Greensboro ein Flugsimulator zur Verfügung, der über die Zulassung nach Level C verfügt.