HondaJet erhält provisorische Musterberechtigung

HondaJet (Foto: Honda Aircraft)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem HondaJet die provisorische Lufttüchtigkeit zugesprochen, dies hat der Hersteller letzte Woche bekanntgegeben.

Der HondaJet ist seiner Zulassung einen großen Schritt näher gekommen, seit mehr als zwölf Jahren arbeitet Honda Aircraft an seinem ersten Business Jet, der im hart umkämpften Markt der Entry Level Jets positioniert ist. Geschäftsführer von Honda Aircraft Michimasa Fujino würdigt den erreichten Meilenstein als großen Erfolg und erwartet die finale Musterzulassung in den nächsten Monaten. Der erste HondaJet Versuchsträger startete bereits im Jahre 2003 zu seinem Jungfernflug. Das Flugtestprogramm mit dem neu entwickelten GE Honda HF120 Triebwerk bestritt Honda Aircraft mit vier HA-420 Prototypen, diese haben nach Angaben von Michimasa Fujino inzwischen mehr als 2500 Flugstunden hinter sich gebracht. Die Endfertigung im Honda Werk in Greensboro, Nord Carolina sei mit zwölf Flugzeugen voll ausgelastet, informierte Michimasa Fujino weiter.