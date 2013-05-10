HondaJet erfährt weitere Verzögerung

Honda Aircraft hat am 8. Mai 2013 eine weitere Programmverzögerung bekannt gegeben, der Kleinjet von Honda wird voraussichtlich erst ab Ende 2014 am Markt verfügbar sein.

An der EBACE 2009 beabsichtigte Honda Aircraft ihren Very Light Jet im darauffolgenden Jahr ausliefern zu können, das Programm musste immer wieder verzögert werden, jetzt wird der Kleinjet voraussichtlich erst Ende 2014 die Zulassung erhalten. Das Hauptproblem bildet das HF120 Triebwerk, bei diesem musste nach den Eistests der Fan abgeändert werden. Bis anhin sah die Planung erste Kundenübergaben im Winter 2013 vor, nun muss dieses Ziel erneut verschoben werden. Honda Aircraft wird an der EBACE 2013 weitere Details zu ihrem HondaJet bekannt geben.