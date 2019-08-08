HondaJet Elite in China zugelassen

HondaJet Elite (Foto: Honda Aircraft)

Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC hat am 5. August 2019 dem HondaJet Elite die Musterzulassung erteilt, die ersten Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Der HondaJet Elite ist mit der chinesischen Zertifizierung nun auf allen wichtigen Märkten zugelassen. Bei dem HondaJet Elite handelt es sich um einen verbesserten HondaJet, er kann mit diesem Upgrade bis zu 1.437 Seemeilen (2.661 km) weit fliegen, verglichen mit dem ursprünglichen Design entspricht das einer Reichweitensteigerung von rund 400 Kilometern. Neben bessern Flugleistungen ist der HondaJet Elite mit einer moderneren Avionik ausgestattet und die Triebwerke haben eine zusätzliche Geräuschdämpfung bekommen, damit ist der HondaJet Elite noch leiser als das Ausgangsmodell.