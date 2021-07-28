HondaJet Elite S ausgeliefert

Honda Aircraft HondaJet Elite S (Foto: Honda Aircraft)

Honda Aircraft hat am 21. Juli 2021 den ersten HondaJet Elite S an einen Kunden übergeben, das verbesserte Modell wurde am 26. Mai 2021 vorgestellt.

Die neuste Iteration des HondaJets wurde an einen Kunden in den USA übergeben, das Flugzeug ist auf die Kennung N712LV zugelassen. Der HondaJet Elite S kann mit einem um 200 Pfund höheren Startgewicht abheben als das Vorgängermodell. Neben kleinen Verbesserungen in der Avionik verfügt der HondaJet Elite S auch über eine verbesserte Bugradsteuerung, diese unterstützt den Piloten hauptsächlich beim Ausrollen nach der Landung (advanced steering augmentation system). Der HondaJet Elite S kostet 5,4 Millionen US-Dollar, der Vorgänger kostete 5,25 Millionen US-Dollar.