Hawker 400XP Produktion wird ausgesetzt

Der amerikanische Flugzeugbauer Hawker Beechcraft wird die Produktion und den Verkauf des Hawker 400XP für mindestens zwei Jahre einstellen.

Bei dem Hawker 400XP handelt es sich um einen kleinen Business Jet, der mit seinen gepfeilten Flügeln im höheren Geschwindigkeitsbereich in dieser Grösse seinesgleichen sucht. Wegen Absatzschwierigkeiten hat sich die Geschäftsleitung von Hawker Beechcraft dazu entschieden die Produktion und den Verkauf für die nächsten zwei Jahre auszusetzen. Der Hawker 400XP entstand aus dem Mitsubishi MU-300 Diamond, das Design wurde Mitte der 1980er Jahre von Beechcraft übernommen und befindet sich seit 1981 in Produktion. Der Flugzeugproduzent aus Wichita leidet unter der seit gut zwei Jahre anhaltenden Absatzkrise und musste bereits die Hälfte der Belegschaft entlassen.