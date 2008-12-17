Gulfstream offeriert Schnuppertag für Schüler

Gulfstream Aerospace gab kürzlich gemeinsam mit General Aviation Manufacturers Association einen Schnupperevent „Look Up!“ in Savannah.

Bei dem Anlass wurden Primarschüler und Mittelschüler dazu ermuntert, Berufe in der Flugbranche auszukundschaften. Angestellte von Gulfstream und Direktorin Katie Pribyl sprachen mit 30 Schülern der Umgebung über die vielen Karrieremöglichkeiten in der Branche. Danach konnten die Schüler eine Cirrus SR22 unter die Lupe nehmen und drei von ihnen durften zu einem 30 Minuten Flug abheben. Landesweit sollen Anlässe dieser Art die Rekrutierungsprobleme der Branche mindern.