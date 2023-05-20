Gulfstream mit fünf Jets an der EBACE

EBACE 2017 Gulfstream G500 (Foto: Hobby Verlag AG)

Gulfstream Aerospace Corporation wird mit fünf Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2023 vertreten sein.

Gulfstream wird auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einer G280, einer G500, einer G600, einer G700 und einer G650 vertreten sein. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse, wird sich Gulfstream mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller aus dem US-amerikanischen Savannah auf rund 200 Quadratmetern eingemietet.

Gulfstream G650ER (Foto: Gulfstream)

Neben Gulfstream ist auch Qatar Executive mit einer Gulfstream G650 anwesend. SCK Aviation stellt einen Gulfstream G450 aus und The Registry of Aruba wird zusammen mit BestFly einen Gulfstream G550 an die diesjährige EBACE bringen.

Gulfstream G500 (Foto: Gulfstream)

Die EBACE 2023 findet von Dienstag, den 23. Mai, bis und mit Donnerstag, den 25. Mai, statt.