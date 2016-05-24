Gulfstream mit fünf Flugzeugen an der EBACE

Gulfstream G650 ER (Foto: Gulfstream)

Gulfstream Aerospace Corporation ist mit fünf Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2016 vertreten.

Mit diesem Auftritt zeigt der Flugzeugproduzent aus Savannah die komplett am Markt verfügbare Flotte. Gulfstream ist auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einer G280, G450, G500, G550 und G650ER vertreten. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse, wird sich Gulfstream mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller auf rund 200 Quadratmetern eingemietet.

Neben Gulfstream stellt auch The Jet Business einen Gulfstream G650 Luxusjet an der EBACE aus.

Die EBACE 2016 findet vom 24. bis zum 26. Mai statt.