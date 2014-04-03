Gulfstream konnte 300ste G450 ausliefern

Der G450 Luxus Jet wurde im Mai 2005 eingeführt und konnte mit der 300sten Auslieferung ein grosses Jubiläum feiern, der G450 kann in die Kabinenklasse der grossen Business Jets eingereiht werden und gehört hier zu den Marktführern.

Der Business Jet Hersteller aus Savannah konnte über die letzten neun Jahre durchschnittlich 33 G450 absetzen, diese Zahl unterstreicht die hohe Marktakzeptanz dieses Jets. Bei dem G450 handelt es sich um einen Business Jet, der im oberen Luxus Segment angesiedelt ist, bei einem Preis von 38,9 Millionen US Dollar ist dies nicht erstaunlich. Die G450 kann Nonstop Distanzen von bis zu 8.000 Kilometern überbrücken.