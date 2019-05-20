Gulfstream bringt fünf Jets an die EBACE

Gulfstream G650ER (Foto: Gulfstream)

Gulfstream Aerospace Corporation wird mit fünf Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2019 vertreten sein.

Gulfstream wird auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einer G280, einer G500, einer G550, einer G600 und einer G650ER vertreten sein. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse, wird sich Gulfstream mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller aus dem US-amerikanischen Savannah auf rund 200 Quadratmetern eingemietet.

EBACE 2017 Gulfstream G500 (Foto: Hobby Verlag AG)

Neben Gulfstream wird auch Jetcraft eine G280 ausstellen und Qatar Executive wird mit einer G650ER in Genf anwesend sein.

Die EBACE 2019 findet von Dienstag, den 21. Mai, bis und mit Donnerstag, den 23. Mai, statt.