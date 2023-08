Gulfstream baut ab

Der renommierte Geschäftsreisejet Produzent aus Savannah sieht sich gezwungen 1200 Jobs zu streichen.

Noch vor ein paar Wochen war Nicholas Chabraja, CEO von General Dynamics dem Mutterkonzern von Gulfstream, zuversichtlich, dass die Nachfrage nach grossen Business Jets hoch bleiben werde. Dieses Segment zeigt sich bei den Geschäftsreisejets in der Regel auch als am krisenresistentesten, bei einem grösseren Nachfragerückgang müssen zuerst die Hersteller von kleineren Jets mit Bestellungsrückgängen und Stornierungen rechnen. Nun kündigt auch Gulfstream bei ihren exklusiven Grossjets eine Verlangsamung der Produktion an. Gulfstream will in diesem Jahr nur noch 73 ihrer grossen Geschäftsreisejets ausliefern, geplant waren 94 Flugzeuge. Bei den Jets im mittleren Grössensegment wird der jährliche Ausstoss von 30 auf 24 Maschinen heruntergeschraubt. Den Aderlass müssen die Mitarbeiter bezahlen, 1200 Arbeiter werden ihren Job bei Gulfstream verlieren, davon sind 550 Temporär stellen betroffen. Link: Gulfstream