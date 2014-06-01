Gulfstream IV in Bedford abgestürzt

Am späten Abend vom 31. Mai 2014 ist während dem Start vom Flughafen Hanscom Field in Bedford, Massachusetts ein Gulfstream G-IV verunfallt, dabei kamen alle sieben Insassen ums Leben.

Der Business Jet hätte mit fünf Passagieren an Bord zum Atlantic City International Airport in New Jersey fliegen sollen. Der Startunfall ereignete sich um 21 Uhr 40 Lokalzeit auf der Startbahn 11. Aus noch ungeklärten Gründen raste der Gulfstream G-IV über das Startbahnende hinaus und ging in Flammen auf. Bei dem Unfall kamen alle sieben Insassen ums Leben. Das Wetter zum Unfallzeitpunkt war gut. Bei dem verunfallten Flugzeug handelte es sich um einen Langstrecken-Business Jet von Gulfstream. Eine Flugunfalluntersuchung wurde durch die US-amerikanische Luftfahrtbehörde eingeleitet.KBED 010056Z 00000KT 10SM CLR 09/04 A3027 RMK AO2 SLP264 T00940044 KBED 010156Z 00000KT 10SM CLR 08/06 A3028 RMK AO2 SLP268 T00780056