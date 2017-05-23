Gulfstream G500 an der EBACE

Gulfstream G500 at EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Gulfstream hat an die diesjährige EBACE den vierten Gulfstream G500 gebracht, beim Überflug wurde sogar ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.

Gulfstream liess es sich nicht nehmen, den vierten G500 Prototypen nach Genf zu bringen. Der Geschwindigkeitsrekord wurde zwischen dem Städtepaar Savannah, Georgia und Paris aufgestellt, die Distanz von 3.788 Nautischen Meilen (7.015 km) wurde in einer Rekordzeit von 7 Stunden und 40 Minuten zurückgelegt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag dabei bei Mach 0,90 oder 915 Kilometer pro Stunde.

An der diesjährigen EBACE gab es auch einen kurzen Update über das Flugtestprogramm des neusten Gulfstream Jets. Die vier Prototypen haben während mehr als 745 Flügen rund 2.900 Flugstunden absolviert. Gulfstream ist zuversichtlich die Zulassung noch in diesem Jahr zu schaffen.

Gulfstream hat im Oktober 2014 die beiden Large Cabine Long Range Jets G500 und G600 vorgestellt. Die Fly-by-Wire gesteuerten Business Jets G500 und G600 sind zwischen der G450 und der größten G650 positioniert und werden die beiden Muster G450 und G550 ablösen. Die G500 hat Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist mit Toiletten vorn und hinten ausgerüstet. Eine vollwertige Küche kann vorn oder hinten eingebaut werden.

Die G500 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 5.000 Nautischen Meilen (9.260 km) sowie 3.800 Nautische Meilen (7.038 km) bei Mach 0,90. Die G600 dagegen bringt ihre Passagiere bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit, sowie 4.800 Nautische Meilen bei (8.890 km) bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,90.