Gulfstream G400 abgehoben

Gulfstream G400 startet zum Erstflug (Foto: Gulfstream)

Am 15. August 2024 absolvierte der Gulfstream G400 Business Jet seinen Jungfernflug, das Flugtestprogramm wird rund zwei Jahre dauern.

Laut einer Medienmitteilung von Gulfstream startete die G400 um 09:04 Uhr vom Savannah Hilton Head International Airport zu seinem ersten Testflug. Der neue Business Jet stieg auf eine Höhe von 41.000 Fuß (12.497 Meter) und erreichte bereits beim Jungfernflug eine Geschwindigkeit von Mach 0,85. Nach zwei Stunden und 54 Minuten landete der neuste Jet von Gulfstream wieder auf dem Ausgangsflughafen. Bereits mit dem ersten G400 Flug unterstrich Gulfstream das Ziel, die Geschäftsreisefliegerei klimafreundlicher zu machen, die G400 war mit einem Gemisch aus konventionellem und nachhaltig produziertem Kraftstoff getankt.

Gulfstream G400 Erstflug im Flug (Foto: Gulfstream)

Mit dem stark überarbeiteten G400 Jet will Gulfstream auch in diesem Segment Maßstäbe setzen. Die G400 verfügt über einen hocheffizienten Flügel, der die Flugleistungswerte deutlich verbessert. Das Pratt & Whitney Canada PW812GA Triebwerk kann sich zu den modernsten am Markt zählen und führt zu einer stark erhöhten Effizienz des Geschäftsreisejets. Gulfstream strebt bei einer Geschwindigkeit von Mach 0.85 eine Reichweitenleistung von 4.200 Nautischen Meilen (7.778 km) an. Die G400 kann maximal Mach 0.90 schnell fliegen und bis auf 51.000 Fuß steigen. Die Kabine ist in drei verschiedenen Varianten zu haben und kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen.