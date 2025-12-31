Gulfstream G300 absolviert Erstflug

Gulfstream G300 startet zum Erstflug (Foto: Gulfstream)

Gulfstream Aerospace hat den Erstflug seines neuen Super-Midsize-Businessjets, der Gulfstream G300, erfolgreich abgeschlossen.

Dieser Jungfernflug markiert den offiziellen Start des Flugtestprogramms und unterstreicht den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des neuen G300 Geschäftsreisejets. Der Erstflug fand am 5. Dezember 2025 vom internationalen Flughafen Ben Gurion in Israel statt und dauerte 2 Stunden und 25 Minuten. Dabei wurde in 9.144 Metern Höhe Mach 0,75 erreicht.

Die im September 2025 vorgestellte G300 setzt neue Maßstäbe im Super-Midsize-Segment. Sie bietet die größte Kabine ihrer Klasse mit Platz für bis zu 10 Passagiere in zwei Wohnbereichen, 10 ovalen Panoramafenstern, einer vollwertigen Bordküche und großzügigem Gepäckraum. Der Passagierkomfort wird durch den niedrigsten Kabinendruck im Segment, 100 Prozent Frischluftzufuhr, Plasma-Luftionisierung und einen niedrigen Geräuschpegel in der Kabine weiter erhöht.

Das Flugzeug vereint Komfort und Leistung und bietet eine Reichweite von 3.600 Seemeilen bei Mach 0,80 bzw. 3.000 Seemeilen bei Mach 0,84. Die Treibstoffeffizienz wird durch das Pfeilflügeldesign von Gulfstream und die Honeywell HTF7250G-Triebwerke unterstützt. Die G300 ist mit dem neuen Harmony Flight Deck ausgestattet, das über fortschrittliche Sicherheitssysteme wie Phase-of-Flight-Intelligenz, synthetische Sicht und eine Technologie zur Vorhersage der Landeleistung verfügt.

Vor dem Erstflug absolvierte das Programm über 2.000 Stunden Bodentests. Zwei weitere Testflugzeuge befinden sich bereits in Produktion, während Gulfstream die Zertifizierung vorantreibt.