Gulfstream G280 erhält Zulassung

Nach der provisorischen FAA Musterzulassung vom März 2012 hat die G280 am 4. September 2012 nun auch die uneingeschränkte Musterzulassung von der US amerikanischen und der israelischen Luftfahrtbehörde bekommen.

Bei dem G280 handelt es sich um einen Abkömmling des bewährten G200 Business Jet, der früher unter dem Namen IAI Galaxy durch Israel Aerospace Industries gebaut wurde. Die neue Maschine wird durch Gulfstream in enger Zusammenarbeit mit Israel Aircraft Industries entwickelt und gebaut. Das Flugtestprogramm wurde mit drei Maschinen bestritten und umfasste bei 794 Versuchsflügen mehr als 2.150 Flugstunden. Die G250 ist das erste Flugzeug, welches mit der modernen "Fusion" Avionik von Rockwell Collins ausgerüstet ist. Der Gulfstream G280 ist im Preissegment von 24 Millionen US Dollar angesiedelt. Erste Kundenlieferungen werden nach Aussagen von Gulfstream im vierten Quartal 2012 erfolgen.