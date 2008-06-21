Grossauftrag für Learjet 60 XR

Bombardier gab am Freitag einen Auftragseingang über 110 Learjet 60XR bekannt.

Ein Kunde aus Europa bestellte bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier 25 Learjet 60XR fest und beabsichtigt weitere 85 Flugzeuge dieses Luxus Jets zu kaufen. Der Vertrag könnte auf einen Marktwert von 1,5 Milliarden ansteigen falls alle 110 Flugzeuge gekauft würden. 25 Maschinen sind für den Preis von 340 Millionen US Dollar zu haben. Die ersten Lieferungen sind ab 2009 geplant.