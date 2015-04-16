Grand Caravan EX in Europa mit mehr Sitzplätzen

Cessna Grand Caravan (Foto: Cessna)

Cessna hat am Mittwoch an der AERO 2015 bekannt gegeben, dass die Cessna Grand Caravan EX die europäische EASA Zulassung für die Konfiguration mit 14 Sitzplätzen erhalten hat.

Die Caravan EX wird von einer PT6A-140 Turbine mit einer Leistung von 867 Wellen PS angetrieben, das sind rund achtundzwanzig Prozent mehr als bei ihren Vorgängermodellen. Die höhere Turbinenleistung führt bei der Caravan zu besseren Start- und Steigleistungen, auch die maximale Reisefluggeschwindigkeit konnte um acht bis zwölf Knoten gesteigert werden. Die Cessna Caravan EX kann auf einer Höhe von 10.000 Fuss (3.050 m) Geschwindigkeiten von 184 Knoten (340 km/h) erreichen. Die neue EX Variante kann als Option auch mit Schwimmern von Wipaire ausgestattet werden, was bei der Grand Caravan bisher nicht möglich war. Das Cockpit ist mit einem modernen Garmin G1000 ausgerüstet. Die Cessna Grand Caravan EX kann mit bis zu 14 Sitzplätzen ausgestattet werden.