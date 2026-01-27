Global 8000 in Europa zugelassen

Bombardier Globa 8000 (Foto: Bombardier)

Bombardier hat kürzlich bekanntgegeben, dass der Global 8000 Businessjet die Musterzulassung in Europa erlangt hat.

Die EASA-Zertifizierung folgt auf die Musterzulassung durch Transport Canada am 5. November 2025 und die Musterberechtigung durch die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA am 19. Dezember 2025. Der Global 8000 Businessjet wurde im Dezember 2025 in Dienst gestellt. Dieses Ultralangstreckenflugzeug ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,95 und einer maximalen Reichweite von 8.000 Seemeilen (14.816 km) das schnellste zivile Flugzeug der Welt und ermöglicht es den Passagieren dieser Maschine, schneller und weiter als je zuvor zu fliegen.

Die Global 8000 bietet mit 820 Metern (2.691 Fuß) die niedrigste Kabinenhöhe aller in der Geschäftsluftfahrt produzierten Flugzeuge bei einer Reiseflughöhe von 12.500 Metern (41.000 Fuß). Diese reduzierte Kabinenhöhe minimiert den physiologischen Stress, der mit Reisen in großer Höhe einhergeht, sodass die Passagiere erholt und leistungsfähig an ihrem Ziel ankommen.

Mit einer Reihe von Meilensteinen im Jahr 2025 hat die Bombardier Global 8000 die Geschäftsluftfahrt dank ihrer unübertroffenen Leistungsmerkmale und der luxuriösen Kabine neu definiert. Die Global 8000 ist der einzige echte Vier-Zonen-Businessjet mit einer Reichweite von 8.000 Seemeilen (NM) und ermöglicht so Nonstop-Reisen zwischen mehr Städten als je zuvor.

Neben seiner großen Reichweite zeichnet sich das Flugzeug durch bemerkenswerte Wendigkeit aus, mit Start- und Landeeigenschaften, die mit denen eines leichten Jets vergleichbar sind. Dank seines fortschrittlichen Flügeldesigns mit einzigartigen Vorflügeln kann es bis zu 30 % mehr Flughäfen anfliegen als sein engster Konkurrent.