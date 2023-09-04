Global 7500 für die Schweiz

Bombardier Global 7500 (Foto: Bombardier)

Der Bundesrat hat als Ersatz für die Cessna Citation Excel 560XL den Kauf eines Bombardier Global 7500 beschlossen.

Der Global 7500 fliegt mit einer maximalen Reichweite von bis zu 14’260 Kilometern und einer Kabine für bis zu 19 Passagiere in einer anderen Kategorie als die Citation Excel – kostet inklusive Ausstattung und Selbstschutzsystem aber auch stolze 103 Millionen Franken. Die Flotte der Schweizer Staatsluftfahrzeuge war im internationalen Vergleich immer sehr, sehr bescheiden. Mit dem Global 7500 erhält der LTDB ein Staatsluftfahrzeug auf dem neusten Stand der Technologie bezüglich Sicherheit, Effizienz sowie Leistung und erhöht die Transportkapazität beispielsweise für Evakuierungen.

Der Lufttransportdienst des Bundes (LTDB) betreibt die Luftfahrzeuge, die zugunsten Landesregierung, Departemente, Bundesämter und Armee eingesetzt werden, wie das VBS heute informierte. Mit dem neuen Staatsluftfahrzeug werde die Transportkapazität des Bundes erhöht, dies beispielsweise bei Evakuierungen oder bei Flügen für humanitäre Zwecke. Der LTDB bietet zurzeit Transportkapazitäten unter andere in folgenden Situationen: Soforthilfe bei Umweltkatastrophen und humanitäre Notlagen, Transporte von Verhandlungsdelegationen, Transportdienstleistungen im Rahmen der «Guten Dienste», Unterstützung von Schweizer Botschaften sowie Evakuationen und Lufttransporte zugunsten der Magistratspersonen (Bundesratsmitglieder, Bundeskanzler, Mitglieder der Bundesgerichte und Bundesanwaltschaft).

Die Staatsluftfahrzeugflotte umfasst nach dem Verkauf der Pilatus PC-24 noch zwei Flugzeuge, die zugunsten der Departemente und der weiteren Berechtigten eingesetzt werden. Bei diesen handelt es sich um die Citation Excel 560XL T-784 (Baujahr 2002) von Cessna und die Falcon 900EX T-785 (Baujahr 2008) von Dassault. Mit diesen erbringt der LTDB im Rahmen der Verordnung über den Lufttransportdienst des Bundes (V-LTDB) departementsübergreifende Leistungen für die Eidgenossenschaft. Beide Staatsluftfahrzeuge entsprechen nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technologie, was vermehrt negative Einflüsse auf die Verfügbarkeit wegen vermehrter Wartungsarbeiten und Reparaturen, die Sicherheit und die Umweltverträglichkeit hat. Deshalb hat der Bundesrat das VBS beauftragt, mögliche Optionen für die Weiterentwicklung der Flotte zu prüfen. Die Optionen wurden anhand der Anforderungen der Departemente und weiterer Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger sowie den auf dem Markt verfügbaren Flugzeugen geprüft.

Gestützt auf diesen Analysen hat der Bundesrat gemäss VBS-Mitteilung die Beschaffung eines Flugzeuges des Typs Bombardier Global 7500 für rund 109 Millionen US-Dollar (rund 103 Millionen Schweizer Franken; inklusive Mehrwertsteuer) beschlossen. Der Preis umfasst auch ein militärisches Funksystem, ein Selbstschutzsystem, Bodenmaterial und Ersatzteile. Das neue Flugzeug wird voraussichtlich ab 2025 die dannzumal in die Jahre gekommene Cessna Citation Excel 560XL ersetzen. Damit wird ein Teil der Staatsluftfahrzeugflotte des LTDB auf den neusten Stand der Technologie bezüglich Sicherheit, Effizienz und Leistung gebracht. Weiter verfügt die Eidgenossenschaft ab Einführung der Bombardier Global 7500 über ein Flugzeug mit integriertem Selbstschutzsystem. Diese Sicherheitsanforderungen sind unter anderem im Zusammenhang mit Evakuationen aus Krisengebieten wichtig. Der Ersatz der Dassault Falcon 900EX wird lauft VBS aufgrund der aktuellen finanziellen Situation des Bundeshaushaltes erst zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft. Um beispielsweise wartungsbedingte Ausfälle des Global 7500 abzudecken, darf erwartet werden, dass der Bund als Ersatz für die Falcon 900EX längerfristig die Beschaffung eines zweiten Bombardier 7500 anstrebt.

SkyNews