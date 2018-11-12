Global 7500 erhält FAA Zulassung

Bombardier Global 7500 (Foto: Bombardier)

Die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem Bombardier Global 7500 Langstreckenjet die Musterberechtigung erteilt.

Ende September hat der Global 7500 die Zulassung von der kanadischen Luftfahrtbehörde bekommen, jetzt konnte mit der FAA Zertifizierung ein weiterer wichtiger Meilenstein im Programm erreicht werden. Der Global 7500 verfügt über eine elektronische Flugsteuerung, die gegenüber einer herkömmlichen Steuerung Gewicht spart. Das Fly-by-Wire System für den Global 7500 Luxus Jet wurde durch Parker Aerospace programmiert. Im Cockpit ist ein Pro Line Fusion von Rockwell Collins eingebaut. Der Global 7500 wird von zwei General Electric Passport mit einem Schub von je 73,4 kN angetrieben. Der neue Business Jet hat eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,925. Die Reichweitenleistung gibt Bombardier mit 7.700 Nautischen Meilen (14.260 km) an, diese kann bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,85 und acht Passagieren erreicht werden.