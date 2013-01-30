Global 6000 in Brasilien zugelassen

Bombardier hat am 22. Januar 2013 die brasilianische Zulassung ihres Langstrecken Businessjets Global 6000 bekannt gegeben.

Nach der formalen Zulassung des Global 6000 können nun Kunden aus Brasilien ihren Jet auch hier Immatrikulieren lassen. In Brasilien sind jetzt sämtliche Businessjets des kanadischen Flugzeugbauers zertifiziert. Bei dem Bombardier Global 6000 handelt es sich um einen Large Cabin Langstreckenjet, der mit acht Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern von Buenos Aires nonstop nach New York, London oder Kairo fliegen kann.