General Aviation Absatz weiter im Kriechgang

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) musste für das erste Quartal 2017 erneut einen starken Umsatzrückgang hinnehmen.

Trotz einem Auslieferungsplus von 2,8 Prozent ging der Umsatz um 10,9 Prozent zurück. Bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb konnten mehr Flugzeuge ausgeliefert werden, in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnten 203 Maschinen (Vorjahr 191) verkauft werden, dies entspricht einem Plus von 6,3 Prozent. Der Verkauf bei den Turbopropellermaschinen ging um 7,3 Prozent auf 101 ausgelieferte (Vorjahr 109) Flugzeuge zurück. Bei den Businessjets konnten 130 Flugzeuge (Vorjahr 122) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 6.6 Prozent.

Im ersten Quartal 2017 konnten insgesamt 434 Flugzeuge ausgeliefert werden (Vorjahr 422), das waren 2,8 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016.

Der Branchenumsatz ging von 4,0 Milliarden US Dollar auf 3,6 Milliarden US Dollar um 10,9 Prozent weiter stark zurück. In diesen Zahlen sind die Hubscharuber nicht eingeschlossen.