General Aviation Absatz stark rückläufig

Cessna Citation X (Archiv: Robert Kühni)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) musste für das erste Quartal 2015 einen starken Rückgang im Absatz vermelden.

Bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb ging der Absatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres stark zurück. In diesem Segment konnten 193 Maschinen verkauft werden, dies entspricht einem Minus von 19,9 Prozent. Der Verkauf bei der Turbopropeller Geschäftsreiseflugzeugen ging um acht Prozent auf 115 ausgelieferte Flugzeuge zurück. Bei den Businessjets schrumpfte der Absatz um 13,6 Prozent, in diesem Segment konnten 133 Maschinen an ihre neuen Besitzer übergeben werden.

Die Flugzeugproduzenten in der Allgemeinen Luftfahrt mussten im ersten Quartal 2015 Federn lassen, es konnten nur 441 Flugzeuge ausgeliefert werden (Vorjahr 520), das waren 15,2 Prozent weniger als im ersten Quartal 2014.

Der Branchenumsatz ging von 5,2 Milliarden US Dollar auf 4,5 Milliarden US Dollar um 12,6 Prozent stark zurück.