General Aviation Absatz legt zu

Bombardier Global 7500 (Foto: Bombardier)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) konnte bei den Auslieferungen für das erste Halbjahr 2019 ein Plus vermelden, die Umsätze haben sich ebenfalls positiv entwickelt.

Die Auslieferungen bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb entwickelte sich im ersten Halbjahr positiv, der Absatz ist um 15,2 Prozent auf 567 Maschinen (Vorjahr 492) angestiegen. Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich negativ, im ersten Halbjahr konnten 231 Flugzeuge (Vorjahr 260) mit Turbopropellerantrieb ausgeliefert werden, das entspricht einem Rückgang von 11,2 Prozent. Bei den Business Jets konnte das Geschäft wachsen, in diesem Segment konnten von Januar bis Ende Juni 316 Flugzeuge (Vorjahr 281) ausgeliefert werden, das entspricht einem Plus von 12,5 Prozent. Alle Auslieferungen zusammen erreichten 1114 Flugzeuge (Vorjahr 1033), das waren 7,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018.

Die Umsätze bei den Flächenflugzeugen sind um 12,9 Prozent auf 9,0 Milliarden US Dollar angestiegen. Mit diesen Halbjahreszahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise scheinen sich nachhaltig zu stabilisieren und die höheren Auslieferungszahlen mussten nicht nur über tiefere Preise erzielt werden. Die Branche leidet seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen.