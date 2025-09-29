General Aviation Absatz kann zulegen

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) konnte bei den Auslieferungen für das erste Halbjahr 2025 ein Plus von 4,3 Prozent vermelden.

Die Auslieferungen bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb entwickelte sich bei den Mitgliedern der General Aviation Manufacturers Association im ersten Halbjahr positiv, der Absatz ist um 5,1 Prozent auf 810 Maschinen (Vorjahr 771) angestiegen.

FTEJerez Flight Training Europe Piper Archer DX (Foto: Piper Aircraft)

Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich negativ, im ersten Halbjahr konnten 268 Flugzeuge (Vorjahr 280) mit Turbopropellerantrieb ausgeliefert werden, das entspricht einem leichten Rückgang von 4,3 Prozent.

Textron Aviation Beechcraft King Air 260 (Foto: Textron Aviation)

Bei den Business Jets legte das Geschäft recht stark zu, in diesem Segment konnten von Januar bis Ende Juni 354 Flugzeuge (Vorjahr 322) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 9,9 Prozent.

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Alle Auslieferungen zusammen erreichten 1.432 Flugzeuge (Vorjahr 1.373), das waren 4,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2024.

Positive Umsatzentwicklung bei den Flugzeugen

Die Umsätze haben sich wie der Absatz von Flugzeugen ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 11,2 Milliarden US-Dollar auf 12,3 Milliarden US-Dollar um 9,9 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen können die Flugzeugproduzenten in der General Aviation zufrieden sein, sie haben nach der Corona Krise wieder auf einen soliden Wachstumskurz zurückgefunden.

12.000ster Robinson Hubschrauber (Foto: Robinson Helicopter)

Hubschrauberabsatz im Kriechgang

Bei den Hubschraubern sieht es weniger gut aus. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder in den ersten sechs Monaten 2025 insgesamt 106 Maschinen (Vorjahr 107) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Minus von 0,9 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 408 Maschinen (Vorjahr 416), das entspricht einem Rückgang von 2,3 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 wurden insgesamt 408 Hubschrauber ausgehändigt, das entspricht einem Minus von 1,9 Prozent.

Bell 505 Jet Ranger (Foto: RUAG)

Wertigkeit der produzierten Hubschrauber legte zu

Die Wertigkeit der 408 ausgelieferten Hubschrauber ist um 20,3 Prozent von 1,7 Milliarden US-Dollar auf 2,0 Milliarden US-Dollar angestiegen.