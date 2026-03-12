GAMA meldet Absatzzahlen 2025

Dassault Falcon 7X (Foto: Dassault)

Die General Aviation Manufacturers Association(GAMA) hat die Verkaufszahlen für das Berichtsjahr 2025 bekanntgegeben, der Absatz konnte erneut gesteigert werden.

Im vergangenen Jahr konnten in der General Aviation 3.230 Flugzeuge (Vorjahr 3.162) ausgeliefert werden, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 2,2 Prozent. Im Jahr 2025 konnten insgesamt 1.782 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.772) ausgeliefert werden, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 0,6 Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 594 Flugzeugen (Vorjahr 626) um 5,1 Prozent tiefer ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ein Plus von 11,8 Prozent, hier konnten 854 Maschinen (Vorjahr 764) ausgeliefert werden.

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Die Umsätze haben sich in der Branche ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 26,7 Milliarden US-Dollar auf 31,0 Milliarden US-Dollar um 16,1 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Branche hat sich von der Corona gut erholt und wieder einen soliden Wachstumskurs eingeschlagen.

Ultraleicht Helikopter AH130 Syton (Foto: Air Academy in Weilerswist)

Bei den Hubschraubern waren die Auslieferungszahlen leicht rückläufig, der Umsatz hat sich aber positiv entwickelt. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder im Berichtsjahr 2025 insgesamt 206 Maschinen (Vorjahr 210) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Minus von 1,9 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 732 Auslieferungen, ein Jahr zuvor konnte der Verband noch 746 Maschinen dieses Typs ausliefern. Die Wertigkeit der 938 ausgelieferten Hubschrauber stieg um 5,5 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar.