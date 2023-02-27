GAMA meldet Absatzzahlen 2022

Cessna Citation XLS+ (Foto: Cessna)

Die General Aviation Manufacturers Association(GAMA) hat die Verkaufszahlen für das Berichtsjahr 2022 bekanntgegeben, der Absatz konnte erneut gesteigert werden.

Im vergangenen Jahr konnten in der General Aviation 2.818 Flugzeuge (Vorjahr 2.646) ausgeliefert werden, verglichen mit dem Vorjahr 2022 entspricht dies einer Zunahme von 6,5 Prozent. Im Jahr 2022 konnten insgesamt 1.524 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.409) ausgeliefert werden, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 8,2 Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 582 Flugzeugen (Vorjahr 527) um 10,4 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ein Plus von 0,3 Prozent, hier konnten 712 Maschinen (Vorjahr 710) ausgeliefert werden.

Piper PA-44 Seminole (Foto: Piper Aircraft)

Die Umsätze haben sich in der Branche ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 21,6 Milliarden US-Dollar auf 22,9 Milliarden US-Dollar um 5,8 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise scheinen unter der zwei Jahre dauernden Corona Krise nicht groß gelitten zu haben.

Bell 505 Jet Ranger (Foto: RUAG)

Bei den Hubschraubern haben sich die Zahlen ebenfalls erfreulich entwickelt. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder im Berichtsjahr 2022 insgesamt 194 Maschinen (Vorjahr 181) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Plus von 7,2 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 682 Auslieferungen, ein Jahr zuvor konnte der Verband noch 631 Maschinen dieses Typs ausliefern. Die Wertigkeit der 876 ausgelieferten Hubschrauber stieg um 6,8 Prozent auf 4,0 Milliarden US-Dollar.