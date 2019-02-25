GAMA meldet Absatzzahlen 2018

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Die General Aviation Manufacturers Association(GAMA) hat die Verkaufszahlen für das Berichtsjahr 2018 bekanntgegeben, diese sind erneut besser ausgefallen als im Vorjahr.

Im Berichtsjahr 2018 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 1.139 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.085) ausliefern, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von fünf Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 601 Flugzeugen (Vorjahr 563) um 5,2 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ebenfalls ein Plus von 3,8 Prozent, hier konnten 703 Maschinen (Vorjahr 677) ausgeliefert werden. Gesamthaft konnten in der General Aviation 2.443 Flugzeuge (Vorjahr 2.325) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Die Umsätze haben sich wie der Absatz von Flugzeugen ebenfalls positiv entwickelt, diese gingen von 20,2 Milliarden US Dollar auf 20,6 Milliarden US Dollar um 1,5 Prozent ganz leicht nach oben. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise scheinen sich langsam wieder zu stabilisieren und die höheren Auslieferungszahlen mussten nicht nur über tiefere Preise erzielt werden. Die Branche leidet seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen.