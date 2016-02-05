GAMA Aviation kauft Beauport

Aviation Beauport Ltd (Foto: Aviation Beauport Ltd)

GAMA Aviation kauft für 5 Millionen Pfund die in Jersey beheimatetet Taxifluggesellschaft Aviation Beauport Ltd und schafft sich damit ein Standbein auf den lukrativen Kanalinseln.

GAMA ist auf dem Flugplatz von Farnborough beheimatet und ist bislang nur organische gewachsen, zum ersten Mal wird nun ein Taxiflugunternehmen zugekauft. Beauport war in privater Hand und betreibt im Management eine Cessna Citation Mustang, eine Cessna XLS, eine Cessna XLS+ und eine Falcon 2000. Neben diesen Flugzeugen verfügt Beauport auch über einen grossen Hangar auf dem Flughafen von Jersey. Diese Übernahme muss noch von den Behörden bewilligt werden und soll nach Angaben von GAMA Ende Februar abgeschlossen sein. Für GAMA könnte sich diese Übernahme rasch bezahlt machen, Jersey gilt als Steuerparadies und Sitz von vielen gut situierten Firmen und reichen Privatpersonen. Jersey hat kürzlich auch ein neues Luftfahrtregister eröffnet, das für die Immatrikulation von Business Jets zur Verfügung steht.