GAMA: Absatz bei Business Jets weiter Rückgängig

In der General Aviation ließen sich im Berichtsjahr 2012 leicht mehr Flugzeuge verkaufen als ein Jahr zuvor. Die Branche steckt jedoch seit 2009 in einer massiven Absatzkrise. Die General Aviation Manufacturers Association veröffentlichte Mitte Februar di

Im Berichtsjahr 2012 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 881 Kolbenmotorflugzeuge verkaufen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 1,9 Prozentpunkten. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 580 Flugzeugen um 10,4 Prozentpunkte höher ausgefallen als ein Jahr zuvor. Bei den Business Jets war der Rückgang mit 3,4 Prozentpunkten am stärksten, hier ließen sich 672 Flugzeuge verkaufen. Die Umsätze gingen um 0,9 Prozentpunkte auf 18,9 Milliarden US Dollar zurück. Im Berichtsjahr 2012 konnten in der General Aviation insgesamt 2.133 Flugzeuge abgesetzt werden, 0,6 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.