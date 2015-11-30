GAMA, General Aviation mit schwächerem Absatz

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) hat die Verkaufszahlen von Januar bis Ende September 2015 bekanntgegeben, diese sind schlechter ausgefallen als in derselben Vorjahresperiode.

Von Januar bis Ende September 2015 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 719 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 806) verkaufen, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Verschlechterung von 10,8 Prozent.

Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich ebenfalls negativ, in den ersten neun Monaten konnten 374 Maschinen (Vorjahr 412) ausgeliefert werden, das entspricht einem Rückgang 9,4 Prozent.

Bei den Business Jets konnte der Absatz gesteigert werden, es konnten 465 (Vorjahr 460) Jets ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.

Über das gesamte Segment gesehen wurden von Januar bis Ende September 1.558 Flugzeuge (Vorjahr 1.678) ausgeliefert, das waren 6,5 Prozent weniger als in den ersten neun Monaten 2014.

Die Umsätze sind um 1,5 Prozent auf 15,7 Milliarden US Dollar angestiegen. Mit diesen Zahlen kann sich die Vereinigung nicht zufrieden geben, nach jahrelangem Absatzrückgang stellte sich im letzten Jahr ein leicht positiver Aufwärtstrend ein, dieser hat nun wieder umgedreht. Die Branche litt seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen.