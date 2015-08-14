GAMA, General Aviation Absatz erneut rückläufig

Cessna Citation X (Archiv: Robert Kühni)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) musste für das erste Halbjahr 2015 einen starken Rückgang im Absatz vermelden.

Die Auslieferungen bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb entwickelte sich im ersten Halbjahr negativ, der Absatz ist um 11,8 Prozent auf 464 Maschinen (Vorjahr 520 Maschinen) zurückgegangen. Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich ebenfalls leicht negativ, im ersten Halbjahr konnten 246 Maschinen (Vorjahr 272) Maschinen mit Turbopropellerantrieb ausgeliefert werden, das entspricht einem leichten Rückgang von 4,1 Prozent. Bei den Business Jets lief das Geschäft ebenfalls schlechter, in diesem Segment konnten von Januar bis Ende Juni 305 (Vorjahr 305) Flugzeuge ausgeliefert werden, das entspricht einem Minus von 4,1 Prozent.

Die Umsätze sind um 4,6 Prozent auf 10,4 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Mit diesen Zahlen kann sich die Vereinigung nicht zufrieden geben, nach jahrelangem Rückgang stellte sich im letzten Jahr ein positiver Aufwärtstrend ein, dieser konnte nun im ersten Halbjahr 2015 nicht wieder bestätigt werden. Die Branche litt seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen.