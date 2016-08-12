G500 Produktionstestflugzeug abgehoben

Gulfstream G500 Production Test Aircraft (Foto: Gulfstream)

Am 5. August 2016 hat in Savannah die erste Gulfstream G500 mit voller Kabineneinrichtung ihr Flugtestprogramm begonnen.

Das erste G500 Produktionstestflugzeug startete auf dem Savannah-Hilton Head International Airport zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Der Business Jet wurde durch die beiden Testpiloten Brian Dickerson und Andy Martin gesteuert, unterstützt wurden sie durch den Flugtestingenieur Dustin Johnson. Der fünfte G500 Prototyp erreichte bereits beim ersten Flug eine Höhe von 48.000 Fuß (14.630 Meter) und eine Geschwindigkeit von Mach 0,84. Nach vier Stunden und fünf Minuten landete das Produktionstestflugzeug wieder auf dem Ausgangsflughafen.

Die vier Testflugzeuge, die im G500 Flugtestprogramm eingespannt sind, haben laut Gulfstream bis im Juli bei 320 Flügen mehr als 1.300 Flugstunden erreicht. Dabei wurde während den Flattertests eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0.999 erreicht. Die Flugenvelope wurde bis auf eine Flughöhe von 53.000 Fuß (16.155 m) ausgedehnt. Der längste Testflug dauerte bislang 8 Stunden und 24 Minuten. Das vierte Testflugzeug wurde zudem an der Farnborough International Airshow ausgestellt.

Gulfstream hat im Oktober 2014 die zwei neuen Large Cabine Long Range Jets G500 und G600 vorgestellt. Die Fly-by-Wire gesteuerten Business Jets G500 und G600 sind zwischen der G450 und der größten G650 positioniert und werden voraussichtlich die beiden Muster G450 und G550 ablösen. Die G500 hat Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist mit Toiletten vorn und hinten ausgerüstet. Eine vollwertige Küche kann vorn oder hinten eingebaut werden.

Die G500 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 5.000 Nautischen Meilen (9.260 km) sowie 3.800 Nautische Meilen (7.038 km) bei Mach 0,90. Die G600 dagegen bringt ihre Passagiere bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit, sowie 4.800 Nautische Meilen bei (8.890 km) bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,90.

Gulfstream erwartet die Zulassung der G500 im Jahre 2017, die Indienststellung ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die G600 soll ihre Zulassung 2018 erhalten, ihre Indienststellung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.