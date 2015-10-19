G500 Flugtestprogramm macht Fortschritte

Gulfstream G500 Prototyp (Foto: Gulfstream)

Gulfstream Aerospace hat am 14. Oktober 2015 bekanntgegeben, dass der erste G500 Prototyp die Marke von 100 Flugteststunden überschritten habe.

Gulfstream ist mit dem G500 mit dem Jungfernflug während der EBACE 2015 im Mai ins Flugtestprogramm eingestiegen, nun nimmt die Flugerprobung des neuen zweistrahligen Business Jets an Fahrt auf. Insgesamt wurden während 45 Testflügen mehr als 100 Flugstunden absolviert. Der längste Testflug dauerte fünf Stunden und 22 Minuten, der Prototyp erreichte bereits eine Flughöhe von 38.500 Fuß (11.735 m) und eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,80. Gulfstream strebt bei den beiden neuen Jets G500 und G600 eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,925 an. Gulfstream wird das Flugtestprogramm mit insgesamt vier Flugzeugen bestreiten.

Die G500 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 5.000 Nautischen Meilen (9.260 km) sowie 3.800 Nautische Meilen (7.038 km) bei Mach 0,90. Die G600 dagegen bringt ihre Passagiere bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit, sowie 4.800 Nautische Meilen bei (8.890 km) bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,90.

Gulfstream erwartet die Zulassung der G500 im Jahre 2017, die Indienststellung ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die G600 soll ihre Zulassung 2018 erhalten, ihre Indienststellung ist zum Jahr 2019 vorgesehen.

‎G500 Flight Test