G1000NXi für Citation Mustang

Cessna Citation Mustang (Foto: Textron)

Garmin hat bekanntgegeben, dass die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA das Garmin G1000NXi für die Cessna Citation Mustang zugelassen hat.

Bei dem neuen Garmin G1000NXi handelt es sich um eine Weiterentwicklung des integrierten Glascockpit Garmin G1000. Das G1000 NXi System bietet eine kabellose Cockpit-Konnektivität an, zudem können neu auch Karten auf der Navigationsanzeige eingeblendet werden. Diese Option verbessert den navigatorischen Überblick im Cockpit für den Piloten erheblich.

Garmin G1000NXi in Citation Mustang (Foto: Garmin)

Darüber hinaus unterstützt eine schnellere Verarbeitungsleistung der Computer ein verbessertes Kartenrendering und eine weichere Anzeige in allen Anzeigeeinheiten. Optionale Funktionen wie SurfaceWatch, Flight Stream 510 und verbesserte ADS-B Funktionalität sind ab sofort auch in der Citation Mustang verfügbar.