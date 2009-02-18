Flugzeugverkäufe in der GA rückläufig
18.02.2009 RK
2008 wurden in der General Aviation erstmals seit fünf Jahren wieder weniger Flugzeuge ausgeliefert.Der Verkauf im letzten Jahr ist wegen der schlechten Absatzzahlen bei den Kolbenmotorflugzeugen schlechter ausgefallen als in den Jahren zuvor. Bei den Business Jets und den grösseren Turboprop Maschinen lagen die Verkaufszahlen weiter über denen von 2007. 2008 wurden 3.969 Flugzeuge ausgeliefert, 2007 waren es noch rekordverdächtige 4.272 Maschinen. Das grösste Plus konnten die treibstoffeffizienteren Turboprops verzeichnen, im letzten Jahr wurden mit 535 Flugzeugen fast 17 Prozent mehr ausgeliefert als 2007, bei den Jets konnte mit 1.315 Maschinen eine Zunahme von 15,6 Prozent. Bei den Kolbenmotorflugzeugen ging der Verkauf um mehr als 20 Prozent auf 2.119 Flugzeuge zurück. Für das nächste Jahr rechnet auch die GAMA mit einem markanten Rückgang bei der Produktion sowie den Bestellungseingängen. Link: GAMA