Flugzeuge über Fly Aeolus kaufen

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Fly Aeolus, ein Lufttaxi-Unternehmen mit Sitz in Antwerpen, hat neben seinem bestehenden Lufttaxi-Service eine Abteilung für den Verkauf und die Beschaffung von Flugzeugen errichtet.

Mit dieser neuen Geschäftseinheit will Fly Aeolus das Dienstleistungsangebot für ihre Kunden weiter ausbauen. Vincent Wigmans, der Gründer von Fly Aeolus, sagte zu diesem kürzlich erfolgten Markteintritt: "Diese neue Abteilung für den Verkauf und die Akquisition von Flugzeugen ist Teil unserer langfristigen Strategie. Mehrere Lufttaxi-Kunden haben sich entschieden, Flugzeugbesitzer zu werden. Außerdem sind die derzeitigen Cirrus-Eigentümer, die eine Partnerschaft mit Fly Aeolus bilden, auch am Kauf eines größeren Flugzeugs mit einer größeren Reichweite interessiert. Zusätzlich zu der Anzahl der Fluganfragen, die unsere Lufttaxi-Abteilung täglich erhält, verzeichnen wir auch regelmäßig Anfragen zu Flugzeugverkäufen oder -käufen. Diese Expansion ist daher vollständig von der Kundennachfrage angetrieben worden. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden bei ihren Flugzeugverkaufs- oder Kaufentscheidungen zu unterstützen".