Flugzeugbauer Grob Aerospace stellt Antrag auf Insolvenz

Der Flugzeughersteller Grob Aerospace GmbH hat gestern beim Amtsgericht Memmingen Insolvenzantrag gestellt.

Der Insolvenverwalter muss nun in einem ersten Schritt feststellen wie es um die Unternehmung und deren Betriebsweiterführung steht. Ein Gutachten dazu soll innerhalb von 4 Wochen erstellt werden.

Nach Angaben der Insovenverwaltung ist das Unternehmen Zahlungsunfähig.

Erste Gespräche des Insolvenzverwalters vor Ort seien bereits geführt worden und die Belegschaft sei informiert worden.

Es muss nun überprüft werden, ob eine Sanierung des Flugzeugherstellers in Eigenregie erfolgen könne oder neue Investoren gesucht werden müssen.

Grob beschäftigt an seinem Sitz in Tussenhausen-Mattsies in Schwaben knapp 500 Mitarbeiter, davon 380 Festangestellte. Das Unternehmen stellt seit 37 Jahren kleine Geschäftsflugzeuge her und ist auf Leichtbau spezialisiert.

