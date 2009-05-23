Flugzeugabsturz in Brasilien

Bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien kamen am Freitag, dem 22. Mai 2009, vierzehn Menschen ums Leben.

Das Turboprop Reiseflugzeug war in San Paulo gestartet und wollte nach Trancoso fliegen. Bei schlechtem Wetter ist die King Air 350 während des Landeanfluges auf den Privatflugplatz Terravista Airport abgestürzt. Der Flugplatz gehört zu einem Luxus Ressort mit noblen Villen und einer schönen Golfanlage. Bei dem Unglück kamen alle vierzehn Insassen ums Leben.