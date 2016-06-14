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Flugschule von Etihad übernimmt Phenom 100

14.06.2016 PS
Phenom 100 Etihad
Phenom 100 Etihad Flight College (Foto: Embraer)

Die Flugschule von Etihad Airways konnte laut Embraer ihren ersten Phenom 100 Kleinjet übernehmen.

Etihad Flight College konnte kürzlich ihren ersten Phenom 100 Very Light Jet bei Embraer abholen. Der Kleinjet wurde von Brasilien über zwei Karibikinseln, Florida, Virginia, Maine, Neufundland, Grönland, Island, Belfast, Amsterdam, Italien, Griechenland, Ägypten und Saudi Arabien nach Al Ain überflogen. Während diesen achtzehn Sektoren überbrückte der Phenom 100 insgesamt 12.500 Meilen.

Die Flugschule von Etihad Airways hat im Juni 2015 vier Phenom 100 bei Embraer in Auftrag gegeben.

Über den Embraer Phenom 100 Entry Level Jet

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