Flexjet erhält ersten Embraer Praetor 600E

Flexjet erhält erste Embraer Praetor 600E (Foto: Embraer)

Embraer hat den ersten Praetor 600E Business Jet an Flexjet ausgeliefert, damit wird die Unternehmung zum ersten Fractional-Ownership-Anbieter mit dem Praetor 600.

Die Auslieferung ist Teil einer im Februar 2025 angekündigten Vereinbarung mit einem Volumen von bis zu 7 Milliarden US-Dollar. Sie umfasst Festbestellungen für 182 Flugzeuge, Optionen auf weitere 30 Maschinen sowie ein erweitertes Service- und Supportpaket. Zudem soll Flexjet im vierten Quartal 2026 die erste Praetor 500E erhalten.

Die im Februar 2026 vorgestellte und im April von den brasilianischen, US-amerikanischen und europäischen Behörden zertifizierte Praetor 600E bietet bei einer Besetzung mit vier Passagieren eine Reichweite von 4.018 Seemeilen (7.441 Kilometer). Dies ermöglicht Nonstop-Flüge auf Strecken wie London–New York und São Paulo–Miami.

Das erste Flugzeug von Flexjet ist mit Embraers „Smart Window“ ausgestattet – einem 42-Zoll-4K-OLED-Touchscreen, der Videokonferenzen und Content-Streaming sowie die Live-Übertragung von Außenansichten über drei Kameras unterstützt. Zu den weiteren Verbesserungen zählen neu gestaltete Sitze, ein modernisiertes Kabinenmanagementsystem und eine optimierte Bordküche.

Darüber hinaus verfügt das Flugzeug über eine vollständige Fly-by-Wire-Steuerung mit aktiver Turbulenzreduzierung, ein Enhanced-Vision-System sowie eine Technologie, die Piloten vor dem Risiko eines Überrollens der Landebahn warnt.