Fachvortrag Elektromobilität in der Luftfahrt

Fachvortrag Elektromobilität in der Luftfahrt (Foto: DHBW Mosbach)

Heute findet an dem Studiengang Mechatronik der DHBW Mosbach ein interessanter Fachvortrag über die Entwicklung der Elektromobilität in der Luftfahrt statt, man kann sich dabei virtuell einwählen.

Im Studium Generale, des Studiengangs Mechatronik der DHBW Mosbach geht es am Do. 14-05-2020 um 18:00 Uhr wieder um die Elektromobilität, diesmal um die Zukunft der Luftfahrt, die natürlich auch elektrisch sein wird.

Morell Westermann, Pilot und Zukunftsforscher aus der Schweiz, wird über die Realität, Visionen und die Zukunft der Luftfahrt berichten.

• Klimaneutrale Luftfahrt - Wo stehen wir heute, wann fliegen wir elektrisch?

• Völlig neue Flugkonzepte - Wie futuristisch werden die Flugzeuge aussehen?

• Was bedeutet das für uns? (Fluglärm, Sicherheit)

• Wann ist das Fliegen mit der Drohne billiger als das eigene Auto?

• Welche Chancen ergeben sich daraus? Für jede(n) einzelne(n) von uns?

• Was bedeutet das, wenn ich für 100 CHF in 1 Stunde von St. Gallen nach Genf oder Frankfurt fliegenkann?

• Wie verändert sich das, was wir heute „Pendeln zur Arbeit" oder den „Wochenendausflug" nennen?

Da uns Corona noch immer an Präsenzveranstaltungen hindert, wird der Vortrag im „sicheren“ Cyberspace, online stattfinden.

Sie können sich über Ihren Webbrowser über folgenden Link und das Passwort fliegen! (mit Ausrufezeichen ) einloggen.

Alternativ können Sie auch über ihr Telefon dem Vortrag akustisch folgen

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