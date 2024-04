Fachvorträge an der AERO 2024

AERO 2023 Swiss Helicopter (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO in Friedrichshafen legt grossen Wert auf den Wissenstransfer in der Fliegerei und bietet auch in diesem Jahr ein interessantes Programm bei den Fachvorträgen an.

Es geht um die Sicherheit im Cockpit, die Elektrifizierung von Hubschraubern oder die Flugplatz-Infrastruktur der Zukunft: Das Konferenzprogramm der Jubiläums-AERO (17. – 20. April 2024) umfasst mehr als 270 Vorträge, Workshops, Keynotes und Fortbildungen. Hochkarätige Referenten präsentieren bei der 30. Ausgabe der globalen Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport neue Entwicklungen der Branche und diskutieren aktuelle Themen.

AERO Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit ihrem umfangreichen Vortragsprogramm bietet die AERO 2024 die optimale Plattform zum Austausch für alle Beteiligten in der Allgemeinen Luftfahrt, dem Luftsport und der Business Aviation. Die Konferenzen sind integraler Bestandteil der Messe und bieten mit mehr als 50 Programmpunkten täglich einen erheblichen Mehrwert für die Besucher. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine breite Fülle von erstklassigen Vorträgen, Workshops, Präsentationen, Industriepanels und Keynotes geben. Hinzu kommen Trainings, Workshops sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der neuen AERO General Aviation Academy.

AERO Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Auf insgesamt sechs Bühnen erwartet das Messepublikum ein umfangreiches Programm, dass die Vielfalt der gesamten AERO widerspiegelt. In der Zeppelin Cat Halle A1 dreht sich auf der „Gliding Expo Stage“ beispielsweise alles um den Themenbereich Segelflug. Helikopter stehen im Mittelpunkt des Konferenzprogramms in Halle B5, während der Fokus in Halle A2 auf Drohnen liegt. Im Messe-Bereich Übergang Ost erwarten die Besucherinnen und Besucher auf der „Aero Career Days Stage“ dagegen zahlreiche Vorträge zu den Karrieremöglichkeiten der jeweiligen Aussteller.

AERO Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Hinzu kommen zahlreiche Sonderkonferenzen: Der AERO Hydrogen & Battery Summit bietet am 16. und 17. April eine Plattform für Unternehmen, Ingenieure, Entwickler und Fachbesucher, die zur Vermeidung von CO2 den Umstieg auf moderne Antriebe vorantreiben wollen. Zwei Tage lang dreht sich hier alles um die Themenschwerpunkte Wasserstoff- und Batterietechnologie in der gesamten Luftfahrtbranche. Aktuellste technologische Entwicklungen werden in hochkarätigen Vorträgen präsentiert und in Expertenpanels diskutiert. Tickets können vorab online gebucht werden und beinhalten Verpflegung und den AERO-Messeeintritt am 17.04.2024.

AERO Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Am 18. April beschäftigt sich zudem die Fachtagung „Infrastrukturen für die Zukunft an Flugplätzen und Flughäfen“ in Kooperation mit der IDRF und dem DLR mit den erforderlichen Infrastrukturen am Boden, wenn in Zukunft Elektroflugzeuge und brennstoffzellenbetriebene Maschinen geladen oder mit Wasserstoff betankt werden sollen. Denn bislang existieren – bis auf wenige Ausnahmen – noch kaum Infrastrukturen etwa mit stationären Ladegeräten. Flugzeughersteller, Forschungsinstitute, Flugplätze sowie Fachverbände laden hier zum intensiven Austausch ein. Die Teilnahme an der Fachtagung ist im Messeeintritt inkludiert, jedoch bedarf es einer kostenlosen Vorregistrierung über die Website.

AERO Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Ein weiteres Highlight bietet die neue AERO General Aviation Academy. Sie wurde in Kooperation mit dem Referenten für Fluglehrerfortbildungen und Fluglehrerausbildungen, Herwart Goldbach, organisiert und findet im Rahmen der 30. Jubiläumsedition der AERO Friedrichshafen erstmalig statt. Die GA Academy umfasst in über 80 unterschiedlichen Formaten unter anderem die Themengebiete Motorkunde, Luftraum, Versicherungswesen oder auch Nationale Luftverteidigung. Interessierte können hier beispielsweise den Drohnenführerschein machen oder als Fluglehrer Aus- und Fortbildungen absolvieren.