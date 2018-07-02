FAI Scale Weltmeisterschaft in Meiringen

Scale Modell Bücker Jungmeister (Foto: Scale SM 2013 in Emmen)

Vom 5. bis 14. Juli 2018 kämpfen die weltbesten Modellflugpiloten aus 16 Ländern an den FAI Scale-Weltmeisterschaften auf dem Militärflugplatz Meiringen um den Titel in den Kategorien F4C/F4H.

Die Wettbewerbe werden am 7. Juli mit einer Flugshow von Modellen und des PC-7 TEAM der Schweizer Luftwaffe eröffnet. Ein attraktiver Anlass, der Fliegerei zum Anfassen bietet. Mit den Jet-World Masters fand auf dem Militärflugplatz Meiringen bereits vor fünf Jahren ein bedeutender und internationaler Modellflugwettbewerb statt. Nun bekam das Organisationskomitee um Yves Burkhardt, OK-Präsident und Generalsekretär des Aero-Clubs der Schweiz erneut den Zuschlag für die Durchführung der diesjährigen FAI-Weltmeisterschaften in den Kategorien F4C/F4H. Im Rahmen dieser Weltmeisterschaften werden Aviatikfans originalgetreue Nachbauten moderner Maschinen, aber auch von Flugzeugen sehen, die es in echt nicht mehr oder nur in Museen zu bestaunen gibt.

Scale Albatros DIII (Foto: via Aero Club)

Bauen und fliegen

Bei der Scale-Weltmeisterschaft geht es nicht nur ums Fliegen. Einen ebenso wichtigen Teil stellt die Baubewertung dar. Diese ist in der Kategorie F4H, in welcher auch vorgefertigte Baukastenmodelle verwendet werden dürfen, weniger streng als in der Kategorie F4C; in dieser Kategorie müssen die Modelle komplett selber gebaut worden sein. Die statische Bewertung wird von fünf Punktrichtern vorgenommen, wobei maximal 1000 Punkte erreicht werden können. Das fliegerische Können wird in drei bis vier Flügen unter Beweis gestellt. Die Punkte aus der statischen Bewertung werden mit denen aus den besten zwei oder drei Flügen zusammengezählt. Übrigens müssen die Piloten nachweisen, dass die geflogenen Figuren auch beim Original zugelassen sind.

Scale A-10 Thunderbolt II (Scale SM 2013 in Emmen)

Attraktives Eröffnungsprogramm am Samstag, 7. Juli

Die offizielle Eröffnung für die Zuschauer findet am Samstag, 7. Juli um 10.15 Uhr statt. Der grossen Zeremonie folgen Showflüge aller Kategorien des Modellflugs. Am Nachmittag um 14 Uhr wird der Auftritt des PC-7 TEAM der Schweizer Luftwaffe viele Flugbegeisterte auf den Platz locken. Die Wettbewerbsflüge der verschiedenen Kategorien finden zwischen Sonntag, 8. Juli und Samstag, 14. Juli statt. Besuchende können sich täglich in der Festbeiz stärken und die Angebote der Stände erkunden. Der Eintritt ist frei, ein Parkplatz kostet 5 Franken.

Scale Heli Modell (Foto: Scale SM 2013 in Emmen)

Internationaler Wettbewerb für Scale-Helikopter

Zwischen dem 7. und 9. Juli findet auch ein internationaler Wettbewerb für Scale-Helikopter statt. Für diese gibt es noch keine FAI Weltmeisterschaftsklasse. Die Konstruktion von Scale-Helikoptern verlangt viel Erfahrung und feinmechanische Kenntnisse. Die Originale verfügen über zahlreiche Details an ihrer Aussenhülle, die beim Modell möglichst originalgetreu übernommen werden müssen. Dazu zählen Handgriffe, Aussenspiegel, Fussrasten und weitere. Neben dem Bau wird das Flugprogramm bewertet. Dieses besteht aus Pflicht- und Wahlfiguren.

Aero Club der Schweiz