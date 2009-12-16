FAA bewilligt Phenom 300

Nach der brasilianischen Zulassung erhält der Very Light Jet Phenom 300 auch die amerikanische.

Der jüngste Spross in der Kleinjet Familie aus dem Hause von Embraer heisst Phenom 300. Er ist grösser als der Phenom 100 und bietet bei einer grösseren und geräumigeren Kabine bessere Leistungsmerkmale. Die Maschine ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und besticht durch eine hohe Reisegeschwindigkeit von 830 km/h und einer maximalen Reichweite von 3300 Kilometern. Nach der brasilianischen Typenzulassung erhält der Phenom 300 nun auch das begehrte FAA Typenzertifikat aus den USA. Der Embraer Kleinjet wird durch zwei moderne PW535E Triebwerken von Pratt & Whitney angetrieben.