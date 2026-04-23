Für eine General Aviation am EuroAirport

General Aviation am EuroAirport (Foto: Alexander GRÖFLIN)

Der EuroAirport möchte das Gelände der General Aviation umnutzen und damit die Freizeitfliegerei vom Flughafen aussperren, nun ist eine Petition für den Erhalt der Freizeitaviatik am Flughafen Basel gestartet worden.

Starker Auftakt für die Rettung der General Aviation am EuroAirport

Innert kürzester Zeit ist es gelungen, ein deutliches Zeichen zu setzen: Bereits in der ersten Woche nach Lancierung der Petition zur Rettung der General Aviation am EuroAirport wurden über 500 Unterschriften gesammelt. Dieses Engagement zeigt eindrücklich, wie wichtig dieses Anliegen für viele Menschen in der Region ist.

Die breite Unterstützung spiegelt sich nicht nur in den Unterschriften wider, sondern auch in den zahlreichen Kommentaren. Sie machen deutlich, welche zentrale Rolle die General Aviation für Wirtschaft, Ausbildung, Innovation und die regionale Vernetzung spielt. Für viele ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des EuroAirports und darüber hinaus.

General Aviation am EuroAirport (Foto: Alexander GRÖFLIN)

Unterstützung weiterhin entscheidend

Trotz dieses erfolgreichen Starts steht die Initiative noch am Anfang. Um dem Anliegen das notwendige Gewicht zu verleihen und politische wie öffentliche Aufmerksamkeit zu sichern, ist weiterhin Unterstützung gefragt. Jede zusätzliche Stimme trägt dazu bei, die Bedeutung der General Aviation sichtbar zu machen und ihren Fortbestand zu sichern.

Interessierte sind daher eingeladen, die Petition im eigenen Umfeld weiterzuverbreiten:

👉 openpetition.org/!lrfpv

General Aviation am EuroAirport (Foto: Alexander GRÖFLIN)

Mitwirkung im Unterstützungskomitee

Neben der Unterzeichnung der Petition besteht auch die Möglichkeit, sich aktiv im Unterstützungskomitee zu engagieren. Dieses bündelt Kräfte aus verschiedenen Bereichen und setzt sich gemeinsam für den Erhalt der General Aviation ein:

👉 https://gabasel.ch/#komitee

General Aviation am EuroAirport (Foto: Alexander GRÖFLIN)

Dialog als Schlüssel zum Erfolg

Den Initianten ist es ein zentrales Anliegen, den weiteren Prozess offen, transparent und lösungsorientiert zu gestalten. Ziel ist es, gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren tragfähige Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Fortbestand der General Aviation am EuroAirport sichern als auch den vielfältigen Interessen der Region gerecht werden.

Der bisherige Zuspruch zeigt: Das Thema bewegt und verbindet. Mit vereinten Kräften kann es gelingen, eine ausgewogene Lösung mit dem EuroAirport zu finden.