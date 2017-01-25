Fünf Diamond Aircraft DA40 NG für Ethiopian

Diamond DA40 NG Etiopian Airlines (Foto: Diamond Aircraft)

Ethiopian Airlines (Ethiopian) hat für den Ausbau ihrer bestehenden Trainingsflotte fünf weitere DA40 NG gekauft.

Mit dieser zusätzlichen Beschaffung betreibt Ethiopian somit 18 Schulungsflugzeuge von Diamond Aircraft, diese unterteilen sich in 16 einmotorige DA40 und zwei zweimotorige DA42, sowie zwei Diamond Aircraft Simulatoren zur Ausbildung ihrer Piloten.

Die Fluggesellschaft setzt zurzeit einen 15-Jahre-Strategieplan mit dem Namen „Vision 2025“ um, mit dem Ziel die führende und modernste Luftfahrtgruppe Afrikas zu werden. Mit dem Erwerb zusätzlicher Diamond Aircraft Flugzeuge, die den höchsten Ansprüchen an Pilotenausbildung auf aktuellstem Niveau standhalten, operiert Ethiopian neben den modernsten Verkehrsflugzeugen auch die modernsten Trainingsflugzeuge afrikaweit.

Die mit Austro Engine AE300 Jet-Fuel-Motoren ausgestatteten Diamond Aircraft Flugzeuge eignen sich hervorragend für den afrikanischen Markt, da hier AvGas nur schwer erhältlich und oft um das Vielfache teurer ist.

“Wir freuen uns Teil des Modernisierungsplans von Ethiopian Airlines zu sein”, sagt Amila Karagic, Sales Director Civil Aircraft Sales, Diamond Aircraft Industries GmbH. „Unsere Produkte sind die sicherten ihrer Klasse und vereinen modernes Flugzellendesign aus Verbundwerkstoff, Avionik auf Airliner-Standard sowie hocheffiziente, moderne Motoren. Ethiopian hat sich über die letzten sechs Jahre von diesen Vorteilen im Trainingsbetrieb überzeugen können und sich somit sofort wieder für unsere Flugzeuge entschieden.“

Diamond Aircraft bietet Flugschulen die gesamte Bandbreite an modernen, sicheren, effizienten und zuverlässigen ein- und zweimotorigen Flugzeugen, gemeinsam mit detailgetreuen Diamond Aircraft Flugsimulatoren und entsprechendem Wartungs- und Pilotentraining.

Über Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist die am schnellsten wachsende Fluglinie in Afrika. In den 70 Jahren ihres Bestehens, ist Ethiopian zu einem der führenden Verkehrsträger des Kontinents geworden, konkurrenzlos in der Effizienz und im operativen Erfolg. Ethiopian besitzt den Löwenanteil des panafrikanischen Passagier- und Cargonetzwerkes und betreibt die jüngste und modernste Flotte mit 92 internationalen Destinationen auf fünf Kontinenten. Die Flotte von Ethiopian besteht aus ultramodernen und umweltfreundlichen Flugzeugen. Ethiopian ist eine mehrfach ausgezeichnete Fluglinie, die in den letzten sieben Jahren einen Zuwachs von 25% verzeichnen konnte. Weitere Informationen über Ethiopian Airlines finden Sie auf: www.ethiopianairlines.com.

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